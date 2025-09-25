タイガーエア・台湾は、「11周年全線記念セール」を9月25日から28日まで開催する。第1弾はtigerprime会員限定で9月25日午前11時から午後11時59分まで、第2弾は全員を対象に9月26日午前11時から28日まで実施する。搭乗期間は2026年3月28日まで。片道運賃は500円（第1弾のみ）、2,500円、4,500円のいずれか。諸税が別途必要となる。小人運賃の設定はなく、2歳未満の座席を使用しない幼児の片道運賃は2,300円となる。対象路線は、名古