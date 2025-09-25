そこでしか買えないスイーツは、旅行のお土産にゲットして帰りたいですよね。北海道・大丸札幌店には、新しいキャラメルミルクスイーツ専門店「BLUE POND（ブルーポンド）」が10月8日（水）オープン。“北海道ブルー”のパッケージに包まれた限定スイーツは、お土産やプレゼントにぴったりですよ。大丸札幌店限定の新スイーツブランド「BLUE POND」大丸札幌店にオープンする「BLUE POND」は北海道だけでしか味わえない素材や製法に