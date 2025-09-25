三笘薫が所属するブライトンが、日本代表DF冨安健洋の獲得に興味を持っていると現地メディア『SportsBoom』が独占報道として伝えた。冨安は今夏にアーセナルから放出され、フリーとなっている。同メディアによると、ブライトンは右サイドバックの人員不足に悩んでおり、33歳のヨエル・フェルトマンが唯一の専任右サイドバックという状況だ。クラブはサイドバックのタリク・ランプティをイタリアのフィオレンティーナに売却。