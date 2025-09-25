■台風第18号(ラガサ) 【画像】3つの台風はどこへ行く 2025年09月25日06時50分発表25日06時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    華南中心位置    北緯21度55分 (21.9度)東経109度00分 (109.0度)進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)中心気圧    985 hPa中心付近の最大風速    25 m/s