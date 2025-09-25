23日に行われたJ1第31節柏レイソルとサンフレッチェ広島の試合は、スコアレスドローに終わった。この日は「審判交流プログラム」の一環で、カタールから招へいしているモハメド・アハメド氏が主審を務めた。日本からは荒木友輔氏がカタールへ赴き、22日に行われたアル・アハリ・ドーハとアル・ラーヤンの試合を裁いた。カタールの現地紙『アル・ラーヤ』の取材を受けた荒木氏は、この交流プログラムを「非常に貴重な機会」と称賛し