現在、妊娠7か月のゆみこは、夫の元太のマザコンに悩まされていました。何かあるたびに「お母さんが言ってた」「お母さんに聞いてみようという元太。さらに、夫婦喧嘩をお義母さんに報告し、お義母さんは「息子は昔からこうだから許してあげて」とゆみこにLINEが…。『マザコン夫にガツンと言った話』をごらんください。 ある日、おなかの張りで寝込んでいたゆみこ。しかし夫は友人との食事会に出かけてしまい、夫婦げんかに発展