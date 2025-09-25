先月27日、違法風俗店の取り締まりや「パパ活」に関するわいせつ事件などを担当していた大阪府警の警視（53）が、16歳未満の少女への不同意わいせつの容疑で逮捕された。いわゆる「パパ活」が事件の発端と見られる。警視は取り締まるべき犯罪になぜ自ら手を染めてしまったのか。犯罪心理学者の出口保行氏に、元警察官のライター・島袋龍太さんが聞いた。写真＝iStock.com／y-studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-stu