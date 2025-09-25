「浮浪雲」で夫婦役を演じる渡哲也と桃井かおり ジョージ秋山の原作漫画をドラマ化し、1978年にテレビ朝日系で放送された「浮浪雲」。石原プロモーションが製作し、主人公の雲を渡哲也が演じた。脚本は「北の国から」の倉本聰が担当している。幕末を舞台として、坂本龍馬や勝海舟、新選組など史実で有名な人物も登場するが、基本的には雲とその妻・かめ(桃井かおり）、息子・新之助(伊藤洋一)を中心にしたホームドラマである