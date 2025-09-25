9月26日に最終回を迎える連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)。25日放送の第129回でついにテレビアニメ『それいけ！アンパンマン』の初回放送が描かれた。これは、実際に日本テレビで放送されたもの。制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーは、日本テレビに交渉したところ映像の使用を「快諾してくださった」と明かす。『それいけ！アンパンマン』の初回放送を見守る“嵩”北村