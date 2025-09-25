【ワシントン共同】トランプ米大統領は24日、ニューヨークの国連本部で23日に演説した際に複数のトラブルに見舞われたとして交流サイト（SNS）に苦情を投稿、国連に調査を要求した。「偶然ではなく、国連での妨害行為だ。彼らは恥を知るべきだ」と批判した。演説の際、プロンプターが停止した上、会場向けの音声が途切れていたなどと訴え、国連のグテレス事務総長に早急な調査を求めた。トランプ氏は、演説に先立って妻メラニ