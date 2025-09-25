米南部テキサス州ダラスにある移民税関捜査局（ＩＣＥ）の収容施設で発砲があり、死傷者が出た/Ed Lavandera/CNN（ＣＮＮ）米南部テキサス州ダラスにある移民税関捜査局（ＩＣＥ）の収容施設で２４日、銃撃事件が発生し、国土安全保障省（ＤＨＳ）によると収容者１人が死亡、２人が負傷した。ＤＨＳのノーム長官は、発砲した容疑者は銃で自殺したと説明した。当局によると、法執行当局の職員に負傷者はいないという。現地で記者会