トップスの上に重ねるだけで、スタイリングをグッと格上げしてくれるベストやジレ。素材使いやデザイン性が光る、個性豊かな一着を集めました。ジャケット風のユニークなデザインベスト（セーラーカラー）参考価格\39,600ワンピース\69,300パンツ\64,900（以上ウジョー/エム TEL. 03-6721-0406） シューズ\31,900（カンペール/カンペールジャパン TEL. 03-5412-1844）同柄のワンピースやパンツもラインナップ。重ね着で楽しみ