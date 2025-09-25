1997年から続いてきたクラシックカーの祭典『La Festa Mille Miglia』は、本年からその名を「秋の祭典」を意味する『La Festa Autunno』へと一新し、新たなスタートを切る運びとなった。本イベントは「古いものに敬意を」「いくつになっても心 少年」「イベントに参加するすべての人々と友情の輪を広げる」という３つの理念を掲げており、クラシックカーを愛する者たちが集い車を走らせる大切な交流の場となっている。9月26日（金