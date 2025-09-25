◆米大リーグブルージェイズ―レッドソックス（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）レッドソックスの吉田正尚外野手が２４日（日本時間２５日）、敵地のブルージェイズ戦に「４番・ＤＨ」で７試合連続先発出場し、今季３号アーチを放った。吉田は８月８日パドレス戦で２号２ランを放っており４７日ぶりの一発。通算２２１勝のレジェンド右腕シャーザーを打ち込んだ。１回１死一、三塁。初球、低め