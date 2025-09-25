前編記事『消費税はもともと「合法的なワイロ」だった…「減税はダメ」一点張りの日本政府がひた隠す「不都合な真実」』より続く。インボイス導入は「念願」だった日本の消費税の汚点は、〈消費税はもともと「合法的なワイロ」だった…「減税はダメ」一点張りの日本政府がひた隠す「不都合な真実」〉で述べた事業者への巨額な税金のばら撒き、つまり益税です。実は、この「益税」が存在したために、日本では「インボイス制度」を導