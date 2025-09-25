元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が24日、自身のインスタグラムを更新。愛車のハーレーダビッドソンとのショットを公開した。「成田まで鰻を食べに！」とつづり、愛車にまたがる自身のショットを披露し、おいしそうなうな重の写真もアップ。「往復160キロはお散歩感覚」とつづった。この投稿に、ファンからは「カッコいい」「かっこよすぎます」「めっちゃハーレー似合ってますね」「鰻を食べに、ハーレー規模が