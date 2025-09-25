東証プライムに上場し、記念撮影をするオリオンビールの関係者ら＝25日午前、東京都中央区沖縄県を代表するビールメーカーのオリオンビールの株式が25日、東証プライムに上場した。売り出し価格は1株850円で、この価格に基づく時価総額は約350億円。ただ、取引開始直後から買い注文が殺到し、初値が付かないまま午前の取引を終えた。オリオンビールは上場で知名度を高めて成長が期待できる観光事業のほか、県外や海外でビール