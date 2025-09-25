静岡県伊東市に住む80代の男性が、検事などをかたる男たちからの電話で、現金約2000万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。 被害に遭ったのは、伊東市に住む無職の80代の男性です。 警察によりますと、2025年2月上旬、男性の携帯電話に検事などをかたる複数の男から「あなたが犯罪に関係している」「この問題を調べるには6人位の証人を用意しなければならない」「それには莫大な費用がかかる」「犯罪に関係していないの