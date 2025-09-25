“異次元のスタイル”が注目されている人気インフルエンサーのゆりにゃ（25）が、「目指せ女型の巨人」とコメントし、鍛えた腹筋を公開した。【映像】異次元のスタイル・ゆりにゃの水着姿身長162cm、ウエストは3歳児ほどのサイズだという47.6cmと、体のサイズを公表しているゆりにゃ。Instagramでは、そのスタイルがわかる水着姿を公開しており、様々な反響が寄せられている。最新の腹筋を公開「目指せ女型の巨人」9月18日に