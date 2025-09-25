「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２４日、フェニックス）ドジャースが試合前に右肩インピンジメント症候群のため、５月から負傷者リスト（ＩＬ）入りしていた佐々木朗希投手の戦列復帰を発表した。試合前の取材に応じたロバーツ監督が明言した。ベテラン右腕のカービー・イエーツ投手が右太もも裏の不調のため１５日間のＩＬに入る。ロバーツ監督は佐々木に期待することを問われ「信念を持った投球だと思う。短いイニ