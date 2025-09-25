「関税ショック」を境に大きく崩れた米ドル／円と金利差の関係 米ドル／円は、3月までは日米金利差（米ドル優位・円劣位）縮小に沿って下落する両者の強い相関関係が続いていた。ところが4月に入り、トランプ米大統領の相互関税発表をきっかけに起こった「関税ショック」以降、両者の関係は大きく変わった。特に5月頃からは、日米金利差縮小を尻目に米ドル／円は上昇傾向が続くようになった（図表1参照）。【図表1】米ドル／円と