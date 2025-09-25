恋人や娘2人に作っているお弁当がたびたび話題になる元タレントの木下優樹菜さん（37）が、最新の3人分のお弁当を公開した。【映像】木下優樹菜 恋人とくつろぐベッドでの姿Instagramに写真を投稿すると「背高くてスタイル良い」などのコメントが寄せられた13歳の長女・莉々菜さんと「横顔がそっくり」と話題になった9歳の次女・茉叶菜さん、2人の娘がいる木下さん。また、2024年6月に引退した元プロサッカー選手の交際相手