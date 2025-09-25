静岡・伊東市と長野市で、道路を逆走する車が相次いで目撃された。その目を疑う危険な場面をカメラが捉えていた。ドライバーは「慌てた様子がなく、なんとも言えない表情」静岡・伊東市の交差点で目撃されたのは、多くの車が行き交う中、逆向きに走行する1台の黒い車。それに気が付いた白い車が慌ててスピードを緩め、よける様子も……。目撃者は「理解が追いつかなかった…。（ドライバーは）慌てた様子がなく、なんとも言えない