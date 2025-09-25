SoundLink Micro Portable Speaker(第2世代) ブルーダスク ボーズは、コンパクトボディが特徴のポータブルBluetoothスピーカー「SoundLink Micro Portable Speaker(第2世代)」を9月25日より発売する。カラーはブラック、ブルーダスクの2色。価格は15,400円。 ボーズのポータブルBluetoothスピーカーの中で最も小型のモデルながら、パワフルなサウンドが