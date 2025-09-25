米ダラス連銀が公表した四半期エネルギー調査で、事業活動指数は－６．５まで上昇したものの、前期の－８．１に続き２四半期連続のマイナスとなった。設備投資が－１１．６、企業見通しが－１７．６まで一段と低下した。関税による生産コストの拡大、原油安による利益率の悪化、キャッシュ・フローの悪化による投資不足、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの増産などが危惧されている。トラ