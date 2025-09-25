ハピネットは物色人気を集めている。２４日取引終了後、２６年３月期上期（４～９月）の連結業績予想について売上高を１８００億円から１９４０億円（前年同期比１５．１％増）へ、営業利益を５８億円から８４億円（同２８．８％増）へ上方修正すると発表した。これが好感されている。 玩具事業でバンダイスピリッツの「一番くじ」、ビデオゲーム事業でニンテンドースイッチ２の関連商品が好調なことが要