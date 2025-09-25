きょう東証グロース市場に新規上場したＧＭＯコマースは、公開価格と同じ１１８０円カイ気配でスタートした。 同社は、店舗向けのＣＸ（顧客体験）向上ソリューション事業が主な事業で、ＬＩＮＥ公式アカウントの導入から運用までを総合的にサポートする「ＧＭＯマーケティングＤＸＬＩＮＥ公式アカウント」などのサービスを提供。主に小売、飲食、アパレル、エンターテ