男子ゴルフで愛知・瀬戸市立水無瀬中３年の加藤金次郎が２２日にプロ宣言し、２５日開幕のパナソニックオープン（大阪・泉ヶ丘ＣＣ）に出場する。日本ゴルフツアー機構によると、詳細な記録が残る１９８５年以降、加藤がプロとしてツアーに出場すれば１５歳１４２日の史上最年少記録となる。２４日に記者会見し、「プロとしてこういう舞台に立てることがすごくうれしい」と話した。加藤は身長１メートル６７、７２キロで、アマ