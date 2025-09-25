北九州市教育委員会は２４日、市がムスリム（イスラム教徒）に対応した学校給食を始めたとの誤った情報がＳＮＳで拡散されているとして、「ムスリムの子どもたちに特化した給食の提供を決定した事実はない」と発表した。市教委によると、誤情報は「市内のムスリムから提出された、豚肉などイスラム教の禁忌食材を除去した給食提供を求める陳情を市議会が採択し、市がムスリム対応の給食を実施した」との内容。実際は、陳情は２