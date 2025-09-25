25日午前2時前、東京都杉並区阿佐谷南の5階建てマンションの2階一室から出火した。警視庁杉並署や東京消防庁によると、この部屋に住む10代女性を含む計6人が煙を吸って病院に搬送されたが、いずれも命に別条はない。モバイルバッテリーから出火したとみられる。火事で火元の一室約20平方メートルが焼けた。女性は「モバイルバッテリーとスマートフォンをつないで枕元において寝ていたところ、『ボン』という音がして、見たらモ