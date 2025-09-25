日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が24日までに自身のインスタグラムを更新。同じ18年入社のTBS宇賀神メグアナ（29）とのツーショットを公開した。先月誕生日を迎えた岩田アナは「入社同期の宇賀神メグちゃん」と紹介すると、ケーキを持ち、ハートを作るポーズを決めるツーショットを披露。ケーキに刺さった「30」の形のろうそくについて「写真を撮ってたら、ろうそくが見たことない溶け方しました」とハプニングも明かし