女優の大原優乃（25）が24日までに、自身インスタグラムを更新。写真展「わたしをすぎる、きせつ」で出展したショットを投稿した。青いシースルーのワンピースの衣装をまとっているが、胸元や脚などを大胆に露出した姿を公開。うつむいた表情に、光が差し込む芸術的な1枚だ。写真家の今城純氏が撮影。別の投稿では大原も「今しかない瞬間を形にして残せたこと。それぞれの心で受け取っていただけたこと。開催して良かったと心から