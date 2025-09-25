＜大相撲九月場所＞◇十一日目◇24日◇東京・両国国技館【映像】力士“悔しさ全開”でハプニング三段目の取組で、敗れた力士がしばらく動けなくなる“ハプニング”が発生。うつ伏せで倒れたままとなり、「びっくりした」「起きれない？」とファンの間で動揺が広がった。三段目五十三枚目・島袋（放駒）と三段目五十四枚目・栃満（春日野）の一番での出来事。3敗同士、敗れた方が負け越しが決まるという、両者負けられない戦い