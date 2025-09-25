テレビ朝日の堂真理子アナウンサー（44）が24日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。21日に誕生日を迎えた堂アナは「また一つ歳を重ねました」と報告。「コメントを下さった皆さま、ありがとうございます」と感謝した上で「健康に気を付けて、笑顔でいられる日々を過ごせるよう、頑張ります」と意気込んだ。写真では、半袖ニット姿で食事を楽しむ様子など投稿。「お祝いしてくれた家族と、連絡をくれたお友達に感