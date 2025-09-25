ギャルモデル出身で現在は2児の母で経営者のくみっきーこと舟山久美子（34）と元アイドルグループ・NMB48のメンバーで美容系YouTuberのアカリンこと吉田朱里（29）による特別トークショーが23日、大阪府内で開催された。【写真】「ヒリヒリ痛そう」顔全体が“真っ赤”に…産後の肌荒れを明かした舟山久美子イベントは、舟山が創業した敏感肌向けスキンケアブランド「Herz skin（ヘルツスキン）」の関西初上陸を記念して企画さ