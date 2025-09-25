日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が24日までにインスタグラムを更新。フリーアナとの"サウナ旅"の様子を投稿した。「あいかと日帰りサウナ旅」とつづり、セントフォースに所属するフリーアナ沖田愛加（28）とのツーショットを複数枚投稿。白のノースリーブ姿で、日が沈む景色をバックに顔を寄せ合うツーショットなどを載せると「出会った時からサウナーとして意気投合してやっと、念願のサウナ旅に行けました」と経緯を明