ママ友のプライベート、踏み込み過ぎるのはいかがなものか？ 今回筆者の知人がママ友に夫の仕事をバカにされました。しかし、その後ママ友には天罰が！？ トラックの運転手をバカにするママ友 Yさんに悪気はなかったのかもしれませんが、今現在の状況は変な巡りあわせだなと苦笑いしたくなりました。 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材