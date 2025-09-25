「みちょぱ」こと池田美優（26）が24日までに自身のインスタグラムを更新。世界陸上を観戦する様子を公開した。みちょぱは「東京2025世界陸上DAY8、DAY9会場で観戦できました」と報告。「2年に1回のこの期間毎回寝不足になりながらテレビから応援しててやっとの東京開催!!」と喜びをつづると、国立競技場で夫の大倉士門（32）とともに笑顔を見せるツーショットなどを披露し「あの歓声を生で感じて一緒に参加できて最高でした」と