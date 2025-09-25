昨年9月末までテレビ東京でアナウンサーを務め、退社後は中国の大学院へ留学した池谷実悠さん（29）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。HSK（漢語水平考試）の最高レベルの6級に合格したと明かした。「HSK6級に受かりました。コロナ禍で勉強をはじめ、仕事をしながら勉強を続けて、大学院に留学し、試行錯誤しながら目標を達成できた事が、『私は努力できる人間である』という自己肯定感に繋がったり、次に何かをはじめる時の