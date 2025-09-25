川口オートの「東京スポーツ新聞社杯」が２５日に開幕。注目は７９歳・鈴木章夫（浜松）ＶＳ７６歳・篠崎実（川口）の合計１５５歳となる超ベテラン対決だ。優勝すれば自身の持つオートレースと公営競技最年長優勝記録を更新する篠崎を直撃した。――東スポ杯はＡ、Ｂ級の選手のみが出場篠崎そうなの？知らなかった。上がいないなら楽しみ。評判のいいタイヤもある。――同じＡ、Ｂ級戦の８月の川口開催では今年初優出