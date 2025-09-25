SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは都道府県クイズです。これはどの都道府県でしょうか？■気になる解答は…このシルエットは……「茨城県」でした！茨城県といえば、"水戸納豆" ！ 納豆王国とも呼ばれ、生産量一位を誇っています。パッと思い浮かびましたか？では皆さん、また次回の問題でお会いしましょう！