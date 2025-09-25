SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは都道府県クイズです。これはどの都道府県でしょうか？■気になる解答は…このシルエットは……「青森県」でした！青森県といえばリンゴはもちろん、8月に開催される「ねぶた祭」も有名ですね！パッと思い浮かびましたか？では皆さん、また次回の問題でお会いしましょう！