元美容部員・コスメコンシェルジュ・パーソナルカラーアナリストのIkueです。少しずつ秋の気配を感じてきてメイクがますます楽しい季節になりますね！今年の秋は「ツヤ」がキーワード。透明感のあるツヤをまとったメイクは、それだけで今っぽく洗練された印象を与えてくれます。ポイントはベースメイクからポイントメイクまで、全体にツヤを取り入れること。今回は、誰でも失敗せずに今っぽい透明感と秋らしさを取り入れられるテク