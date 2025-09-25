◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２４日（日本時間２５日）、メジャー復帰し、代わって不調のＫ・イエーツ投手がハムストリングの問題で負傷者リスト（ＩＬ）入りした。イエーツは今季５０試合に登板し、４勝３敗１５ホールド、３セーブで防御率５・２３。後半戦は不調続きで、９月は８試合に防御率７・７１と不