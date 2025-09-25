ダイソーで見つけたハート型グッズ。バッグチャームに見えますが、実はメガネやサングラス、帽子などの持ち運びに便利なフックなんです！レザー調素材×シルバー金具の組み合わせで、おしゃれ感覚で使えるアイテム♡マグネットで挟むタイプなので、アイテムの着脱が簡単です。価格も200円とお手頃ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグネットフック（メガネ、帽子に対応）価格：￥220（税込）販売ショップ：