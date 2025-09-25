石破総理大臣は訪問先のニューヨークで行った会見で、総裁選では「政治とカネの問題について解決策が見出されることも大きな論点だ」と指摘しました。【映像】笑顔でお辞儀する石破総理「政治とカネの問題について、きちんとした解決策というものが見出されるということも、総裁選挙においては大きな論点となり、国民の皆様方の支持を得るために必要なことだ」（石破総理大臣）また、賃上げやコメ政策などこの1年間取り組んだ