普段の洗濯でジェルボール洗剤を使用している筆者ですが、いつも容器のフタが開けづらくて困っていました。なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、洗濯グッズ売り場で便利そうな詰め替えケースを発見。ワンタッチでフタが開閉するので、日々のぷちストレスから解放されました！早速ご紹介していきます♪商品情報商品名：ジェルボール、粉末ケース1.5Lキューブ型価格：￥220（税込）容量：1.5L