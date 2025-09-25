イスラエル南部にある紅海に面したリゾート地に、親イラン武装組織フーシ派によるドローン攻撃があり、少なくとも20人がけがをしました。【映像】イスラエル南部にフーシ派がドローン攻撃イスラエル軍は24日、南部エイラートで警報が鳴り、イエメンからのドローン攻撃があったと発表しました。エイラートは紅海に面するリゾート地で、ドローンはホテルの近くに落下したとしています。この攻撃で少なくとも20人がけがをして病