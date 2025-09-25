女優の高島礼子（61）が24日、インスタグラムを更新。大阪・関西万博を訪れた様子を公開した。「夜の大阪万博駆け込みました」と報告し「大屋根リング役2km歩きました気持ちいい」として、会場のシンボル、大屋根リングと写る姿を披露。「帰りは渋滞にハマりましたが空に羽ばたく国旗を見ながら友人たちと会話が楽しかったです」と振り返った。フォロワーからは「幻想的でステキ〜」「お美しい」などのコメントが寄せられた。