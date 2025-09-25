2025年3月にタイで世界初披露され、現在はタイのみで生産および販売されている三菱のSUV「エクスフォースHEV」。発売前には、タイ国内で10万km以上走行テストを実施したそうだ（筆者撮影）【写真を見る】日本未発売、タイ生産＆販売。三菱の新型SUV「エクスフォースHEV」と、その生産を行うレムチャバン工場（84枚）グローバルで生産および販売する自動車メーカーは、国や地域にあわせて車種ラインナップを変えていることはご存じ